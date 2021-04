Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle di CalcioWeb: occasione fallita dei giallorossi in chiave Champions

La Roma è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League nonostante il pareggio di oggi, buona partita per la squadra di Fonseca nel match della 29esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi si sono confermati anche in trasferta contro il Sassuolo, la sfida è stata bellissima e ha regalato tante emozioni ma i giallorossi hanno fallito l’occasione per mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per il quarto posto, è comunque tutto ancora aperto. La Roma passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Pellegrini, la reazione dei neroverdi si registra nel secondo tempo con Traore. La compagine di Fonseca torna di nuovo in vantaggio con Bruno Peres, ma è Raspadori all’85’ a siglare in gol del definitivo 2-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Sassuolo-Roma, le pagelle di CalcioWeb

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 5.5, Chiriches 6, Marlon 5, Rogerio 6; Obiang 6, Djuricic 6.5, M. Lopez 6.5; Traoré 7, Boga 5, Raspadori 7. A disposizione: Pegolo, Turati, Magnanelli, Peluso s.v., Artioli, Karamoko, Haraslin s.v., Oddei 6.5, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Karsdorp 5.5; Spinazzola 7, Pellegrini 7, Diawara 5.5, Bruno Peres 7; Carles Perez 6.5, El Shaarawy 5; Mayoral 5.5. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Calafiori, Veretout 6, Pastore, Dzeko s.v., Pedro. Allenatore: Fonseca