Sassuolo-Sampdoria 1-0, le pagelle di CalcioWeb: un gol di Berardi trascina la squadra di De Zerbi

Si è concluso l’anticipo serale valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sassuolo e Sampdoria, la squadra di De Zerbi si conferma su ottimi livelli: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L’inizio di partita è equilibrato, occasioni da una parte e dall’altra. Traore va in gol ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si conclude senza grossi sussulti. Nella ripresa meglio i neroverdi che trovano il vantaggio: è Berardi a superare Audero in rovesciata. Ranieri ci prova con qualche cambio, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-0, quarta vittoria consecutiva per De Zerbi e la stagione dei neroverdi è sempre più entusiasmante. In alto la FOTOGALLERY.

Sassuolo-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

SASSUOLO (3-5-2) – Consigli 6; Chiriches 6, Marlon 6, Ferrari 6.5; Toljan 5.5, Lopez 6, Locatelli 6.5, Traore 6.5, Kyriakopoulos 6; Berardi 7, Defrel 5.5. A disp.: Pegolo, Magnanelli s.v., Ayhan, Rogerio 6, Boga 6.5, Peluso, Obiang s.v., Muldur 6.5, Karamoko, Samele, Oddei, Bourabia. All. De Zerbi

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero 6; Bereszynski 5.5, Colley 5, Yoshida 7, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 6, Jankto 5, Damsgaard 5; Gabbiadini 5.5, Keita 5.5. A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ekdal, Verre, Askildsen s.v., Regini, La Gumina 5.5, Tonelli, Ferrari, Léris s.v.. All. Ranieri