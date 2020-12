La decima giornata del campionato di Serie A si è aperta con il botto, le pagelle hanno messo in evidenza la prestazione della Lazio, i biancocelesti riscattano la brutta partita contro l’Udinese, lo Spezia continua a dimostrare di essere pienamente in corsa ed è stato molto sfortunato. Il primo tempo ha regalato tantissime emozioni, gli uomini di Italiano sono stati molto sfortunato e hanno colpito due legni. La squadra di Inzaghi è concreta e trova due gol con Immobile e Milinkovic-Savic. Nella ripresa i padroni di casa accorciano le distanza con Nzola. Nel finale gol annullato a Pereira, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Spezia-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

Spezia (4-3-3): Provedel 5.5; Ferrer 5.5, Terzi 5, Chabot 6, S. Bastoni 5.5 (dal 46′ Marchizza 6); Estevez 5.5 (dal 91′ Piccoli s.v.), M. Ricci 6, Maggiore 5 (dal 65′ Deiola 6); Gyasi 6, Nzola 6.5 (dal 91′ Mastinu s.v.), Farias 6 (dal 65′ Agudelo 5.5). All.: V. Italiano.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5.5 (dall’89’ Hoedt s.v.), Acerbi 5.5, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 7.5 (dal 77′ Parolo s.v.), Leiva 6 (dal 77′ Escalante s.v.), Luis Alberto 6 (dal 60′ Akpa Akpro 6), Marusic 6; Pereira 5.5, Immobile 7 (dal 59′ Caicedo 6). All.: S. Inzaghi.