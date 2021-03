Verona-Milan 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Krunic e Dalot i protagonisti a sorpresa, i rossoneri si riscattano

Verona e Milan sono scese in campo nella 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli ha risposto alla vittoria della Juventus e spera di accorciare dall’Inter. Ottima prova di squadra, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida non è stata quasi mai in discussione, il Milan ha dimostrato di essere oggi superiore, passo indietro dell’11 di Juric. La sfida si sblocca nel primo tempo, il marcatore è stato il centrocampista Krunic. Il Verona prova a raggiungere il pareggio ma nella ripresa è la squadra di Pioli a trovare il raddoppio, il marcatore è Dalot per il definitivo 0-2. Il Milan sale a quota 56 punti, il Verona fermo a 38. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Verona-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Ceccherini 5, Magnani 5, Gunter 6 (dal 57′ Dimarco 6.5); Faraoni 6, Tameze 5, M. Veloso 5 (dal 57′ Ilic 5.5), Lazovic 5.5; Barak 5.5 (dal 54′ Bessa 6), Zaccagni 5.5 (dal 54′ Salcedo 5.5); Lasagna 5.5 (dal 74′ Favilli s.v.). All.: Juric

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6.5, Tomori 6, Romagnoli 6.5, Dalot 7; Meitè 7, Kessiè 7; Saelemaekers 7, Krunic 7, Castillejo 6 (dal 78′ Hauge s.v.); Leao 5.5. All. Pioli