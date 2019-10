Verona-Sampdoria 2-0, le pagelle di CalcioWeb: sprofondo blucerchiato [FOTO]

Verona-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il secondo match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Sampdoria che si sono affrontate in una partita molto importante per la salvezza. Continua l’ottimo momento per la squadra di Juric che può essere considerato come una bella sorpresa di questo avvio di stagione, sempre più in crisi invece la squadra di Di Francesco, l’allenatore adesso a serio rischio esonero. Nel primo tempo il Verona gioca con maggiore cattiveria, Kulmulla di testa porta in vantaggio la sua squadra. Nella ripresa la Sampdoria ci prova ma è la squadra di Juric a raddoppiare, autogol di Murru. Finisce 2-0.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6, Kumbulla 8, Gunter 6; Faraoni 6.5, Veloso 7, Amrabat 7.5, Lazovic 6 (dal 58′ Vitale 6); Salcedo 6.5 (dal 70′ Verre 6), Pessina 6 (dall’86’ Henderson s.v.); Stepinski 6.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero 6; Bereszynski 4.5 (Dal 77′ Gabbiadini s.v.), Ferrari 5, Chabot 4.5; Depaolì 5.5, Vieira 4.5, Ekdal 5, Murru 4; Bonazzoli 4.5, Jankto 5 (dal 57′ Rigoni 5); Quagliarella 5 (dal 63′ Caprari 5.5).