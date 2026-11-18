L’FC Sevastopol ha conquistato sul campo il diritto a salire al terzo livello del calcio russo, la Second League Division A. Un risultato apparentemente ordinario nel mondo calcistico, se non fosse per la provenienza del club: la Crimea, territorio ucraino occupato dalla Russia e al centro di una disputa che, dal 2014, coinvolge anche le istituzioni calcistiche internazionali. Il passaggio dalla Divisione B alla Divisione A della Second League russa rischia infatti di riportare in primo piano il divieto imposto dalla UEFA ai club della penisola di partecipare alle competizioni organizzate dalla Federcalcio russa (RFU).

Il problema non riguarda soltanto il destino sportivo di una squadra. Il passaggio di categoria porterebbe il Sevastopol in un campionato professionistico direttamente sotto l’egida della RFU, superando quell’assetto organizzativo che dal 2023 ha permesso ai club crimeani di entrare nel sistema russo. Un passaggio che potrebbe esporre la federazione a nuove contestazioni da parte dell’Ucraina e a richieste di provvedimenti più severi da parte di UEFA e FIFA.

Il divieto UEFA del 2014 e la soluzione trovata dalla Russia

La questione nasce nell’estate del 2014, quando tre società crimeane (TSK Simferopol, SKChF Sevastopol e Zhemchuzhina Yalta) parteciparono alla Coppa di Russia e si iscrissero ai campionati nazionali. La reazione della UEFA arrivò il 4 dicembre successivo: il Comitato esecutivo stabilì che i club della Crimea non potessero prendere parte alle competizioni organizzate dalla federazione russa. La misura entrò in vigore il 1° gennaio 2015 e rimase valida “fino a nuovo avviso”. La penisola venne definita dall’allora segretario generale UEFA, Gianni Infantino, una “zona speciale” dal punto di vista calcistico.

Nel 2015 fu la stessa UEFA a contribuire alla creazione di un campionato separato, la Crimean Premier League, destinato a consentire alle squadre locali di continuare a giocare senza essere integrate nelle competizioni russe. Questa soluzione rimase in vigore per diversi anni, fino a quando nel 2023 la RFU individuò una soluzione organizzativa per inserire nuovamente alcune società crimeane nel proprio sistema. La Seconda Lega russa venne divisa in due livelli: la Divisione B fu affidata alla Football National League (FNL), mentre la Divisione A rimase sotto l’organizzazione della RFU. Il Sevastopol e il Rubin Yalta entrarono nella Divisione B, presentata dalla federazione come una competizione dilettantistica e affidata alla gestione della FNL, anziché direttamente alla RFU. Una distinzione sulla quale la RFU ha fondato la possibilità di inserire i club crimeani nel proprio sistema senza violare, formalmente, il divieto UEFA.

La separazione, tuttavia, è meno netta di quanto possa apparire. Come ha ricostruito The Guardian, infatti, diverse società della Divisione B hanno confermato informalmente di essere a tutti gli effetti professionistiche. Una contraddizione sottolineata anche dal portale sportivo russo Sports.ru, secondo cui il regolamento della competizione le attribuisce formalmente uno status professionistico, nonostante la classificazione dilettantistica sostenuta dalla RFU. Per la Divisione A, invece, non esiste la stessa ambiguità: si tratta di un campionato professionistico organizzato dalla federazione russa.

Dai club crimeani alle squadre-clone dei territori occupati

La presenza del Sevastopol nei campionati russi si inserisce in un processo più ampio di integrazione calcistica dei territori ucraini occupati. Nel girone 1 della Divisione B, vinto dal club crimeano nell’ottobre 2026, cinque delle quindici squadre che hanno completato la stagione rappresentavano o rivendicavano un legame con territori occupati. Tra queste figurano anche società che riprendono il nome e l’identità di club ucraini.

È il caso dello Zorya Luhansk, imitazione della società storica di Luhansk ammessa nella competizione nell’aprile 2024, e del nuovo Shakhtar Donetsk, arrivato nel campionato nel 2026. Quest’ultimo ha disputato le proprie partite casalinghe a Taganrog, in territorio russo, pur risultando registrato a un indirizzo di Donetsk. La sua presenza è particolarmente significativa perché richiama direttamente lo Shakhtar ucraino, costretto a giocare lontano da Donetsk dal 2014 e attualmente impegnato nella fase campionato della Champions League.

La Federcalcio ucraina (UAF) ha contestato l’inserimento di queste società nel sistema russo, chiedendo nell’ottobre 2025 alla UEFA di esaminarne la posizione. La denuncia parlava di un “tentativo politico coordinato di legittimare l’occupazione e cancellare l’identità del calcio ucraino”. La UEFA aveva dichiarato che avrebbe valutato la situazione, ma non ha reso pubbliche decisioni risolutive né sulla partecipazione dei club crimeani né sulla successiva denuncia relativa alle società-clone.

Il caso del Sevastopol aggiunge un elemento ulteriore: non si tratta più soltanto di consentire a club provenienti dalla Crimea di partecipare a un torneo formalmente distinto, ma di accompagnarli verso una categoria professionistica organizzata dalla federazione russa.

La RFU cerca una soluzione: tre scenari sul tavolo

Per partecipare alla Divisione A, il Sevastopol ha bisogno di ottenere una licenza RFU di categoria 3A. Il direttore generale Valery Chaly ha dichiarato che il club intende presentare la documentazione necessaria, sostenendo che la squadra abbia conquistato sul campo il diritto a salire di categoria. Al momento, tuttavia, non risulta ancora presa una decisione definitiva sull’ammissione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ivan Karpov e ripreso da Sports.ru, la RFU starebbe valutando tre possibili soluzioni, con una decisione attesa all’inizio di dicembre. La prima consisterebbe nel trasferire l’intera Seconda Lega sotto la gestione della FNL, estendendo alla Divisione A il modello già utilizzato per la Divisione B. La seconda manterrebbe invece la Divisione A sotto l’organizzazione della RFU, delegando alla FNL la scelta delle squadre partecipanti. Entrambe le ipotesi presentano però un problema: la FNL fa parte del sistema federale russo e la licenza necessaria per accedere alla Divisione A continuerebbe a essere rilasciata dalla RFU. La terza possibilità sarebbe trasformare la Divisione A, nei gruppi Gold e Silver, in una competizione semiprofessionistica. In questo modo la federazione potrebbe richiamare la distinzione tra calcio professionistico e dilettantistico già utilizzata per giustificare l’ingresso dei club crimeani nella Divisione B. Il prezzo, però, sarebbe molto più alto: cambiare lo status del terzo livello nazionale, con contratti e licenze professionistiche, per risolvere il caso di una sola società.

Esiste infine un’ipotesi teorica, non confermata tra quelle effettivamente discusse dalla RFU: congelare la decisione in attesa di eventuali sviluppi politici. Anche il rifiuto della licenza al Sevastopol non sarebbe una soluzione priva di conseguenze. Il secondo classificato del girone è infatti lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe essere il prossimo a ottenere il posto in Divisione A. Una prospettiva capace di aprire un nuovo fronte, considerando il legame della società con un’altra area ucraina occupata e il fatto che disputa le proprie partite in territorio russo.

Cosa rischia il calcio russo tra sospensione ed esclusione

La posta in gioco va oltre la partecipazione di una squadra alla terza serie. L’Ucraina ha già chiesto a UEFA e FIFA di valutare l’esclusione della RFU, sostenendo che l’integrazione dei club crimeani e delle società provenienti dai territori occupati costituisca una violazione delle norme internazionali. La UEFA ha dichiarato che avrebbe valutato la situazione, ma finora non ha annunciato provvedimenti risolutivi.

È importante distinguere, però, tra l’attuale esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali, la possibile sospensione della federazione e la sua eventuale espulsione da UEFA e FIFA. Quest’ultima rappresenterebbe la misura più grave. Gli statuti UEFA prevedono l’esclusione di un’associazione in caso di grave violazione delle norme o delle decisioni degli organi competenti, con una votazione del Congresso a maggioranza dei tre quarti. Una procedura analoga è prevista dalla FIFA, dove la proposta spetta al Consiglio e la decisione al Congresso. L’eventuale esclusione dalla FIFA costituisce inoltre uno dei presupposti tra quelli previsti dallo statuto UEFA, ma non il contrario.

Le conseguenze sarebbero molto più ampie dell’attuale isolamento sportivo. L’uscita dalla FIFA potrebbe compromettere la gestione dei trasferimenti internazionali, che richiedono il coinvolgimento delle federazioni nazionali attraverso il sistema dei certificati di trasferimento. Verrebbero inoltre meno i normali rapporti tra le altre federazioni e quella esclusa, con ripercussioni anche sull’organizzazione delle amichevoli. A ciò si aggiungerebbe la perdita dei finanziamenti internazionali: secondo i dati riportati da Sports.ru, nel 2025 la RFU ha ricevuto 29,3 milioni di euro attraverso programmi mirati di UEFA e FIFA, pari al 34% delle entrate riportate nel rendiconto sull’utilizzo dei fondi.

Non si tratta, dunque, di un passaggio automatico né di uno scenario già avviato. L’esclusione richiede maggioranze politicamente difficili da raggiungere, soprattutto in seno alla FIFA, dove il sostegno alla misura appare meno scontato, e va distinta dalla sospensione del 2022, che ha tenuto Russia fuori dalle competizioni senza interrompere la sua appartenenza alle istituzioni calcistiche internazionali. Il caso Sevastopol mostra però quanto sia fragile l’equilibrio costruito dalla Russia negli ultimi anni. La promozione in Divisione A metterebbe la RFU davanti a una scelta sempre più difficile: rispettare il divieto UEFA oppure proseguire nell’integrazione dei club dei territori occupati. Le soluzioni organizzative allo studio potrebbero consentire di guadagnare tempo, ma non risolverebbero la contraddizione alla base del caso: finché il Sevastopol continuerà a competere nel sistema russo, ogni ulteriore avanzamento nella piramide calcistica riporterà la questione davanti alle istituzioni internazionali.