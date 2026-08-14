UEFA, nuove linee guida VAR: arriva “Clear Line”

Dopo aver cambiato il calcio per come lo conoscevamo, il VAR (Video Assistant Referee) si prepara a una nuova fase della propria evoluzione. In vista della stagione 2026/27, infatti, la UEFA ha presentato “Clear Line”, una nuova piattaforma pensata per rendere più uniforme e trasparente l’applicazione delle regole da parte degli arbitri e degli assistenti al video. Il progetto raccoglie oltre 150 situazioni di gioco e fornisce, attraverso video e spiegazioni, indicazioni su quando il VAR deve intervenire e quando invece deve lasciare invariata la decisione presa in campo. L’obiettivo non è quindi modificare il protocollo VAR, ma creare un quadro di riferimento comune per le decisioni arbitrali nelle competizioni UEFA e nei campionati nazionali. Il principio dell’errore chiaro ed evidente resta infatti alla base dell’utilizzo della tecnologia, mentre le nuove linee guida cercano di ridurre le differenze di interpretazione nei casi più controversi.

Clear Line: cos’è e come funziona il nuovo manuale UEFA per il VAR

La UEFA ha definito Clear Line come un vero e proprio manuale video dedicato alle situazioni arbitrali. La piattaforma contiene più di 150 episodi di gioco, accompagnati da esempi visivi e spiegazioni sulle decisioni da assumere. Il progetto è stato approvato dai dirigenti arbitrali delle federazioni affiliate alla UEFA con l’obiettivo di renderlo un riferimento che garantisca un’applicazione coerente e uniforme delle regole, sia nelle competizioni europee sia in quelle nazionali. La piattaforma non è però uno strumento statico. Clear Line continuerà a essere aggiornata quando emergeranno nuove situazioni di gioco o sarà necessario fornire ulteriori precisazioni su episodi particolarmente complessi. Inoltre, non si rivolge solo agli arbitri ma sarà a disposizione di tutti, calciatori, allenatori, commentatori e tifosi: un modo per diffondere la comprensione delle decisioni arbitrali e mostrare il ragionamento dietro determinate decisioni, soprattutto nei casi più controversi. Il principio fondamentale rimane quello che accompagna il VAR fin dalla sua introduzione: la revisione video deve essere utilizzata esclusivamente in presenza di errori chiari ed evidenti. L’obiettivo è quindi migliorare la qualità delle decisioni senza trasformare ogni contatto o ogni episodio dubbio in una revisione al monitor. Così ha commentato il presidente della Commissione Arbitri della UEFA, Roberto Rosetti:

“Clear Line è stata pensata per fornire indicazioni chiare e precise agli arbitri di tutto il calcio europeo, contribuendo a garantire una maggiore uniformità nelle decisioni tra le competizioni e un approccio più standardizzato all’utilizzo del VAR, a beneficio del gioco. Anche se non esistono mai due episodi perfettamente identici e gli errori occasionali restano inevitabili, Clear Line offrirà un punto di riferimento centrale per calciatori, allenatori, commentatori e tifosi, contribuendo a spiegare le motivazioni alla base delle decisioni arbitrali e a promuovere una maggiore comprensione del processo decisionale”.

Clear Line si divide in cinque macro temi a loro volta declinati in casi specifici:

i rigori (fallo di mano, trattenuta, sgambetto, step on foot, se due giocatori arrivano insieme sul pallone, falli dei portieri e simulazione);

(fallo di mano, trattenuta, sgambetto, step on foot, se due giocatori arrivano insieme sul pallone, falli dei portieri e simulazione); le espulsioni (per chiara occasione da gol, fallo grave, condotta violenta, seconde ammonizioni)

(per chiara occasione da gol, fallo grave, condotta violenta, seconde ammonizioni) le APP, attacking possession phase , quando il VAR rivede qualcosa accaduto durante lo sviluppo dell’azione

, quando il VAR rivede qualcosa accaduto durante lo sviluppo dell’azione le decisioni di fatto , ovvero i casi non discrezionali

, ovvero i casi non discrezionali l’identità errata, o scambio di persona, ovvero quando l’arbitro ammonisce o espelle il giocatore sbagliato

VAR e rigori: le nuove linee guida UEFA sui contatti

Uno dei temi più delicati riguarda naturalmente i calci di rigore, soprattutto nei contatti tra attaccanti e difensori. Il rallentatore può infatti rendere particolarmente complessi episodi che, osservati dal vivo, appaiono molto più semplici da interpretare. Le nuove indicazioni invitano gli ufficiali di gara a concentrarsi soprattutto sulla dinamica dell’intervento: se l’attaccante tocca chiaramente il pallone per primo e il difensore interviene in ritardo, oppure se il contatto viene effettuato con forza eccessiva o in maniera imprudente, il VAR dovrebbe raccomandare la concessione del rigore. Al contrario, il VAR dovrebbe suggerire l’annullamento di un rigore quando il contatto viene considerato una normale collisione, senza forza eccessiva o imprudenza e senza un impatto significativo sulla possibilità dell’attaccante di continuare a giocare il pallone. Un aspetto particolarmente importante riguarda quindi la necessità di non analizzare un contatto esclusivamente fotogramma per fotogramma. La UEFA sottolinea infatti che il rallentatore, da solo, non rappresenta sempre la soluzione: l’arbitro deve valutare la dinamica complessiva dell’azione, l’intensità dell’intervento e la concreta possibilità di giocare il pallone.

VAR, portieri e simulazioni: quando deve intervenire

Indicazioni analoghe valgono per gli episodi che coinvolgono i portieri. Anche in questo caso il VAR dovrebbe raccomandare un rigore quando l’attaccante tocca chiaramente il pallone per primo e il portiere interviene in ritardo oppure quando l’estremo difensore effettua un intervento imprudente con forza o intensità significative. Diverso il caso in cui il contatto successivo venga giudicato una normale collisione: in questa circostanza il VAR dovrebbe suggerire l’annullamento del calcio di rigore. Un altro capitolo riguarda le simulazioni. La domanda alla quale il VAR deve rispondere non è semplicemente se ci sia stato o meno un contatto, ma se esistano prove sufficientemente evidenti che l’attaccante abbia simulato l’episodio o ne abbia deliberatamente esagerato gli effetti. Solo in presenza di elementi chiari il VAR dovrebbe raccomandare l’annullamento del rigore.

VAR, seconde ammonizioni e identità errata: gli altri casi

Clear Line non si limita ai rigori. La nuova piattaforma raccoglie infatti una serie molto ampia di situazioni arbitrali, con l’obiettivo di fornire agli ufficiali di gara un riferimento comune anche negli episodi più complessi. Tra i casi analizzati figurano anche le seconde ammonizioni e gli errori nell’identificazione dei giocatori, due situazioni nelle quali la corretta applicazione delle regole può avere conseguenze particolarmente importanti sull’andamento della partita. Il principio generale rimane comunque invariato: il VAR non deve sostituirsi all’arbitro, ma intervenire quando esiste un errore che risponde ai criteri previsti dal protocollo.

VAR, quando non deve intervenire: il principio dell’errore chiaro ed evidente

È forse questo il messaggio più importante delle nuove linee guida UEFA. L’evoluzione della tecnologia non significa necessariamente aumentare il numero degli interventi del VAR. Al contrario, Clear Line sembra muoversi nella direzione di una maggiore selettività. Il fatto che esista una tecnologia capace di mostrare ogni dettaglio di un’azione non significa infatti che ogni dettaglio debba essere sottoposto a revisione. Il problema è particolarmente evidente nei contatti di gioco. Un’immagine rallentata può mostrare un punto di contatto molto più chiaramente rispetto alla visione dal vivo, ma non necessariamente racconta tutta la dinamica dell’episodio. Per questo le indicazioni UEFA invitano gli arbitri a valutare l’intensità dell’intervento, la possibilità di giocare il pallone e il contesto dell’azione, evitando di trasformare il VAR in una moviola permanente. La tecnologia, dunque, deve continuare a essere uno strumento di supporto alla decisione arbitrale, non un arbitro aggiuntivo incaricato di giudicare ogni contatto.

VAR, dalle competizioni UEFA ai campionati nazionali: cosa cambia

L’importanza di Clear Line va oltre le competizioni organizzate direttamente dalla UEFA. La piattaforma è stata infatti approvata come riferimento comune anche per l’applicazione delle decisioni arbitrali e degli interventi del VAR a livello nazionale. Questo potrebbe favorire una maggiore uniformità tra i diversi campionati europei, soprattutto nelle situazioni che negli ultimi anni hanno generato interpretazioni differenti. L’obiettivo è fare in modo che un determinato episodio venga valutato secondo principi il più possibile condivisi, indipendentemente dal campionato o dalla competizione nella quale si verifica. Per il calcio italiano il tema è particolarmente rilevante. La Serie A è infatti uno dei campionati nei quali il dibattito sul funzionamento del VAR è più acceso e una maggiore chiarezza sulle situazioni che richiedono l’intervento della tecnologia potrebbe contribuire a ridurre parte delle controversie.

Clear Line e VAR: un sistema più uniforme, non più invasivo

La nuova stagione europea porta quindi con sé un ulteriore tentativo di perfezionare uno degli strumenti che hanno maggiormente cambiato il calcio negli ultimi anni. Con Clear Line, la UEFA non sembra puntare a un VAR sempre più presente, ma a un VAR più coerente nelle proprie decisioni. Oltre 150 situazioni di gioco, raccolte in una piattaforma destinata a essere aggiornata nel tempo, diventano così una sorta di linguaggio comune per arbitri e VAR. L’obiettivo finale è ridurre le differenze interpretative senza eliminare quella componente di valutazione umana che rimane inevitabile nel calcio. La vera sfida, dunque, non sarà soltanto capire quando il VAR può intervenire, ma soprattutto stabilire quando deve scegliere di non farlo. Perché in un calcio sempre più tecnologico, anche la capacità di non intervenire può diventare parte dell’uniformità arbitrale.