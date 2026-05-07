Dal campo alla panchina: perché gli allenatori sono il nuovo centro del mercato calcistico

A poche giornate dalla fine dei campionati e a poco più di un mese dal fischio di inizio dei Mondiali 2026, il mercato degli allenatori si infiamma. L’Inter, Campione d’Italia per la 21esima volta, si appresta a blindare fino al 2028 Cristian Chivu e così anche la Juventus conferma Luciano Spalletti ma sono molte le panchine italiane in dubbio e i tecnici svincolati che saranno protagonisti dei prossimi mesi, tra cui l’ex ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso. Proprio il destino della panchina Azzurra sembra rappresentare una delle più grandi incognite delle prossime settimane, con i nomi di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, in forze rispettivamente al Milan e al Napoli, che si rincorrono tra le indiscrezioni e che potrebbero cambiare le sorti dei club della prossima stagione. Quello che fino a pochi anni fa sembrava un fenomeno limitato ai grandi club è diventato ormai una dinamica strutturale del calcio contemporaneo. Le panchine non sono più semplici scelte tecniche interne, ma veri snodi strategici attorno ai quali ruotano programmazione sportiva, investimenti economici e narrazione mediatica. Il risultato è un mercato parallelo sempre più autonomo, capace di influenzare tempi, equilibri e logiche dell’intero sistema calcistico.

Il domino delle panchine e il nuovo mercato degli allenatori

Nel mondo del calcio moderno, gli allenatori non sono più soltanto figure tecniche ma veri e propri asset economici e mediatici parte di un calciomercato a sé stante. Se una volta i calciatori avevano un ruolo centrale e quasi esclusivo nell’estate calcistica, oggi assistiamo a un “domino delle panchine”, parte della pianificazione futura dei club che, sempre più spesso, parte proprio da chi quella panchina la guida. Non si tratta più soltanto di decisioni tecniche, ma di vere e proprie mosse strategiche che si sviluppano anche al di fuori delle classiche finestre di mercato e che finiscono per influenzare acquisti, cessioni e investimenti. Man mano che ci avviciniamo alla fine dei campionati, e in questo 2026 all’apertura dei Mondiali in Nord America, fioccano le notizie sulle conferme, sui possibili trasferimenti, su chi andrà ad allenare quale club (o Nazionale), con trattative continue, incontri riservati e accordi da definire a nutrire l’ormai permanente ciclo mediatico calcistico. In questo contesto sono chiamati ad agire anche gli agenti, anch’essi sempre più protagonisti: al pari della gestione dei calciatori, infatti, i procuratori curano anche l’immagine, i contratti e le opportunità dei tecnici con modalità e dinamiche simili a quelle del mercato calcistico tradizionale.

Allenatori come asset economici: stipendi, clausole ed esoneri

Che il peso economico delle panchine sia cresciuto enormemente negli ultimi anni lo dimostrano i numeri. Contratti milionari e pluriennali non riguardano più soltanto i top player ma anche i “top coach”, con bonus su eventuali trofei e clausole di uscita spesso molto restrittive. Le società, dunque, non investono più solo in campo ma anche a bordo campo, convinte (a giusta ragione) che l’identità tattica e la giusta leadership possano incidere in modo importante sui risultati sportivi in primis e, in seconda battuta, sui ricavi. Certo, esistono le eccezioni. Dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid contro l’Arsenal nella corsa alla finale di Champions League, ad esempio, non mancano le riflessioni sul tecnico argentino Diego Simeone, da anni uno dei più pagati d’Europa con un ingaggio passato dai 6 milioni del 2011 (quando arrivò alla panchina dei Colchoneros) ai 34 milioni dell’ultimo rinnovo. Questa Champions sfuggita porta a nuovi rumours su un addio tra l’argentino e il club spagnolo, sebbene già lo scorso marzo il contratto fosse stato rinnovato per la stagione 2026/27. Quello di Simeone non è l’unico ingaggio da capogiro: in Europa spiccano ad esempio le cifre guadagnate da Pep Guardiola al Manchester City (24,8 milioni l’anno), Mikel Arteta all’Arsenal (18,7 milioni), David Moyes all’Everton (15 milioni) e Luis Enrique al PSG (oltre 11 milioni l’anno ma le indiscrezioni parlano di un rinnovo triplicato per blindarlo). Tra i club italiani, invece, il tecnico più pagato è Antonio Conte al Napoli con 9,5 milioni, seguito da Luciano Spalletti che dopo il rinnovo fino al 2028 con la Juventus arriverà a 9,25 milioni bonus esclusi.

Come ogni asset economico che si rispetti, tuttavia, anche quello degli allenatori è un mondo finanziariamente instabile, e costoso. Lo dimostra la voce “esoneri” nei bilanci dei club, con società che spesso si ritrovano a pagare contemporaneamente più allenatori sotto contratto. L’esonero, infatti, non comporta quasi mai un licenziamento immediato ma una sospensione dell’incarico con rispetto del contratto fino alla sua scadenza naturale (in mancanza di altri accordi). Spesso insieme ai tecnici viene sospeso anche lo staff, o una sua parte, e l’ingresso di un nuovo allenatore può comportare anche il costo per liberarlo da accordi in essere con altre società. Nell’ultima stagione, ad esempio, la Premier League ha contato ben 8 esoneri per un costo sostenuto dai club coinvolti pari a circa 54 milioni di euro. In Italia, l’esempio più emblematico è quello della Juventus che dopo gli esoneri di Thiago Motta e Igor Tudor e l’arrivo di Spalletti ha sostenuto costi complessivi per oltre 30 milioni. Cambiare allenatore in corsa, dunque, può costare caro, senza contare l’interruzione del progetto tecnico che, in combinata con le operazioni di calciomercato puro, può far perdere ritmo e risultati. Quando parliamo di allenatori, oggi, parliamo dunque di un paradosso: i tecnici sono diventati centrali ma anche precari, schiacciati dalla pressione di un risultato immediato che riduce i tempi di costruzione. Le panchine sono instabili e anche i contratti devono, giocoforza, adeguarsi.

Esoneri e risultati immediati: la crisi della stabilità tecnica

La cultura dell’immediato è diventata un punto centrale del calcio moderno: via visioni a lungo termine, tattiche ragionate e pazienza, benvenuti risultati istantanei, velocità ed esplosività. Questo, come anticipato, si riflette sulle panchine. Secondo uno studio del CIES Football Observatory del 2025, il 75,3% degli allenatori dei principali campionati resta in carica per meno di un anno, un dato che in Serie A sale tristemente al 90%. Con una tale frequenza (nella stagione 2025/2026 il massimo campionato italiano ha visto ben 8 addii), l’esonero non è vissuto più come un evento eccezionale ma come uno strumento ordinario per mettere fine a un progetto che, in alcuni casi nell’arco di poche settimane, non si è dimostrato all’altezza delle aspettative. Questa instabilità ha forti ripercussioni sul lato tecnico, con squadre che, dall’oggi al domani, si ritrovano a cambiare sistemi di gioco, metodologie di allenamento e organizzazione tattica. Nel calcio della panchina “mordi e fuggi”, dunque, gli allenatori devono convivere con due esigenze opposte: costruire un’identità di squadra forte e portare risultati immediati.

Il mercato degli allenatori come spettacolo mediatico

Il viavai degli allenatori sulle panchine dei top club, ovviamente, ha un risvolto mediatico non da poco. Da una parte, trattative, indiscrezioni e possibili scenari prima di un eventuale accordo tengono banco, dall’altra gli allenatori stessi sono trattati come prodotti mediatici. La scelta di un tecnico può essere influenzata non solo dalle sue capacità alla guida di una squadra ma anche e soprattutto dal livello di visibilità internazionale, credibilità e valore commerciale che si porta dietro. In tal senso l’allenatore diventa un asset strategico globale a tutto tondo, capace in alcuni casi di diventare parte integrante del brand squadra. Questo aspetto partecipa al divario sempre più sensibile tra big club e squadre medio-piccole: se le prime possono permettersi di investire nel “top coach”, le seconde devono fare i conti con budget limitati e risultati incerti che rendono difficile programmare a lungo termine. Anche quando parliamo di mercato degli allenatori, il divario economico è uno dei principali motori del divario sportivo.

Come il mercato degli allenatori sta cambiando il calcio

Il mercato che coinvolge gli allenatori non è più un fenomeno secondario o marginale ma una componente strutturale del calcio contemporaneo, con effetti economici, tecnici e mediatici sempre più evidenti e non dissimili da altri fenomeni che abbiamo visto in precedenza. Trattative, strategie, investimenti, speculazioni e narrazioni continue sono le logiche padrone di un calcio sempre più industriale e globale dove ogni attore è un asset e come tale viene gestito. La conferma di un sistema in cui il cambiamento permanente è diventato la nuova normalità.