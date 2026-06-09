Serie A 2026/27, il calendario completo: giornate, derby, big match e date ufficiali

Le date ci sono, gli incontri anche: il fischio di inizio sarà il prossimo 22 agosto mentre per sapere chi vincerà il prossimo Scudetto bisognerà attendere il prossimo maggio. In occasione del Festival della Serie A al Teatro Regio di Parma, la Lega Calcio Serie A ha definito tramite sorteggio il calendario della prossima stagione del massimo campionato italiano. La prima giornata propone subito alcuni incroci interessanti: il Milan esordirà sul campo del Torino, la Juventus sarà impegnata a Frosinone, il Napoli farà visita al Genoa, mentre l’Inter campione d’Italia debutterà a San Siro contro il Monza. Spiccano inoltre Roma-Fiorentina, una sfida che potrebbe già offrire indicazioni importanti sulle ambizioni europee dei capitolini, e gli esordi delle neopromosse. Tra corsa Scudetto, competizioni UEFA e lotta per la salvezza, quella che si preannuncia dal calendario è una stagione intensa e, chissà, con qualche sorpresa.

Le date della Serie A 2026/27

Inizio campionato : 22-23 agosto 2026

: 22-23 agosto 2026 Fine campionato: 29-30 maggio 2027

Il calendario prevede anche:

le soste per gli impegni delle Nazionali (27 settembre 2026, 4 ottobre 2026, 15 novembre 2026 e 28 marzo 2027)

(27 settembre 2026, 4 ottobre 2026, 15 novembre 2026 e 28 marzo 2027) la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026

nel weekend del 27 dicembre 2026 due turni infrasettimanali (il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027)

Coppa Italia 2026/27

La Coppa Italia 2026/27 seguirà il format adottato nelle ultime stagioni, come confermato dal regolamento della Lega Serie A. Le 44 squadre partecipanti, dunque, saranno così suddivise:

le 20 squadre militanti nel Campionato di Serie A

le 20 squadre militanti nel Campionato di Serie B

quattro squadre segnalate dalla Lega Pro

Secondo il regolamento, 8 squadre accederanno a partire dal turno preliminare, 28 squadre a partire dai trentaduesimi, mentre le “teste di serie”, ovvero le prime 8 posizioni della classifica di Serie A 2025/26 (Inter – vincitrice lo scorso 13 maggio contro la Lazio -, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna), accederanno direttamente agli ottavi di finale. Il calendario del torneo sarà così strutturato:

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)

Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) – mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

Supercoppa Italiana 2026/27

La Supercoppa Italiana tornerà al vecchio format della sfida secca senza le Final Four delle ultime tre edizioni. A giocarsi il titolo saranno quindi l’Inter Campione d’Italia e la Lazio finalista dell’ultima Coppa Italia. Luogo e data della sfida, tuttavia, non sono ancora stati comunicati. L’Arabia Saudita, con cui la Lega ha un contratto, infatti, ospiterà dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027 l’Asian Cup, rendendo impossibile l’organizzazione della partita nello stesso periodo. Le opzioni sul piatto, secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, sono diverse: la Florida ma anche diversi Paesi dell’Estremo Oriente, dell’Oceania, dell’Africa e dell’Europa. Si esclude, invece, un ritorno in Italia. Negli ultimi anni, infatti, la Supercoppa Italiana è diventata uno strumento strategico di promozione internazionale del calcio italiano nonché una garanzia di introiti impensabili sul suolo nazionale. Per quanto riguarda la collocazione temporale, invece, la scelta sarebbe tra una data invernale prima di Natale e un ritorno alla formula estiva.

Derby e big match della stagione 2026/27

Guardando al calendario della Serie A 2026/27, sono molti gli appuntamenti attesi. In primis, certamente, i grandi derby del campionato:

Derby di Milano (Derby della Madonnina)

Milan-Inter (10ª giornata)

Inter-Milan (24ª giornata)

(Derby della Madonnina) Milan-Inter (10ª giornata) Inter-Milan (24ª giornata) Derby di Roma (Derby della Capitale)

Lazio-Roma (15ª giornata)

Roma-Lazio (32ª giornata)

(Derby della Capitale) Lazio-Roma (15ª giornata) Roma-Lazio (32ª giornata) Derby della Mole

Juventus-Torino (18ª giornata)

Torino-Juventus (30ª giornata)

Juventus-Torino (18ª giornata) Torino-Juventus (30ª giornata) Derby d’Italia

Inter-Juventus (19ª giornata)

Juventus-Inter (36ª giornata)

Tra gli altri big match da cerchiare in rosso:

Juventus-Milan (3ª giornata)

Roma-Inter (5ª giornata)

Inter-Napoli (3ª giornata)

Juventus-Napoli (10ª giornata)

Napoli-Milan (15ª giornata)

Roma-Juventus (16ª giornata)

Inter-Juventus (19ª giornata)

Napoli-Inter (22ª giornata)

Milan-Juventus (22ª giornata)

Juventus-Inter (36ª giornata)

Occhi puntati anche sulle neopromosse. Con il ritorno in Serie A, Frosinone, Monza e Venezia saranno chiamate a confrontarsi da subito con un calendario impegnativo. Nella prima giornata, infatti, il Frosinone incontrerà la Juventus, il Monza incontrerà in trasferta l’Inter mentre il Venezia dovrà vedersela in casa con il Lecce. Tre sfide che rappresentano subito un banco di prova importante per le neopromosse.

Calendario Serie A 2026/27: girone d’andata e di ritorno

Consultabile a questo link il calendario di tutte le giornate dei gironi di andata e di ritorno, pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A.

Champions League, Europa League e Conference: le italiane qualificate

Per molte squadre il campionato e le Coppe italiane non saranno l’unico impegno della prossima stagione. Inter, Napoli, Roma e Como, infatti, parteciperanno alla fase campionato di Champions League che verrà sorteggiata il prossimo 27 agosto a Nyon. Juventus e Milan, invece, parteciperanno all’Europa League, il cui sorteggio per la fase di campionato sarà il 28 agosto. In Conference League, infine, andrà l’Atalanta. Gli impegni europei potrebbero influenzare soprattutto i periodi più intensi della stagione, tra autunno e primavera.

Serie A 2026/27: una stagione tra derby, coppe e lotta Scudetto

Il calendario della prossima Serie A si preannuncia fitto e competitivo. I derby saranno i grandi protagonisti ma non manca l’attenzione sulle neopromosse che apriranno la stagione contro le big della massima serie. Le date, tuttavia, sono solo un punto di partenza: a determinare equilibri, gerarchie e sorprese della Serie A 2026/27 saranno la finestra estiva del calciomercato, la capacità dei club di gestire una stagione sempre più lunga e intensa e, in definitiva, il campo da gioco.