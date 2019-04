Paura in Serie B, danneggiato il pullman del Verona dopo la gara di Pescara [FOTO]

Paura in Serie B, momenti di tensione nel post Pescara-Verona. Poco dopo l’uscita del pullman dei veneti dallo stadio Adriatico, verso le 18.30, un uomo ha lanciato una bottiglia infrangendo un vetro del mezzo in cui si trovavano i calciatori dell’Hellas.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e il pullman ha proseguito verso la stazione ferroviaria di Pescara Centrale da dove i calciatori del Verona, in treno, sono partiti per il Veneto. L’autore del gesto è stato bloccato dagli agenti di Polizia e portato in Questura. Denunciato per danneggiamento aggravato, si tratta di un 36enne.