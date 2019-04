Cori razzisti, la Lazio non ci sta: “noi parte lesa”

Cori razzisti – “Siamo la parte lesa, il danno fatto da questa minoranza ricade sul club e sui suoi tifosi”. Sono le importanti dichiarazioni del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale che mette le cose in chiaro per quanto riguarda il club biancoceleste e su quanto avvenuto ieri prima, durante e dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, con i cori razzisti contro Bakayoko e Kessie. “La stragrande maggioranza dei sostenitori della Lazio non accetta questi episodi”, ha ribadito. Sul fatto che non sia stata sospesa la partita, Diaconale ha spiegato che “se c’erano cori razzisti, erano coperti dal resto del pubblico e l’arbitro non ha sentito nulla”.