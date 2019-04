Juve-Fiorentina, Allegri in conferenza: “lo scudetto va festeggiato, Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria”

Delusione in casa Juventus, eliminazione per la squadra di Massimiliano Allegri che si è dovuta arrendersi alla qualità ed organizzazione dell’Ajax. Adesso l’obiettivo è vincere lo scudetto contro la Fiorentina, il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa: “Fortunatamente domani abbiamo la possibilità di chiudere lo Scudetto e dobbiamo farlo. Dobbiamo guardare avanti, smaltendo la delusione, senza giustificazioni o alibi. Quando avremo vinto lo Scudetto, poi potremo programmare il futuro, con lucidità, senza farsi prendere dall’emotività. Lo Scudetto va festeggiato e celebrato perchè è un grande traguardo, frutto di grande lavoro e nonostante un’annata con tante difficoltà come gli infortuni. Sarà stata una stagione positiva, con il 50% dei traguardi raggiunti. Se dovessimo vincere lo Scudetto domani, avremo 5 grandi partite dove dovremo fare belle prestazioni”.

“Perin è fuori fino a fine stagione, così come Khedira e forse Mandzukic, Dybala è fuori per 20 giorni, Douglas Costa e Caceres per 10. Chiellini rientra forse contro l’Inter e Barzagli sta meglio. Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria e domani giocherà. Cancelo puo’ diventare uno dei migliori terzini del mondo, ma dipende da lui. Il calcio non è una scienza esatta. Ma adesso non serve a nulla parlare della Champions. Dobbiamo pensare a vincere il campionato, che è figlio di una grandissima stagione. L’ottavo Scudetto consecutivo è motivo d’orgoglio per tutti. Domani dovrà essere una festa e dobbiamo godercela, senza negatività, non avrebbe senso non festeggiare”.