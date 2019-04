Lazio-Udinese in…pillole: i precedenti e quel segno che manca dal 2014

Domani, alle ore 19, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita di recupero della 25esima giornata di Serie A, tra Lazio e Udinese. Il morale della Lazio, però, è a terra dopo la sconfitta per 1 a 0 contro il Milan a San Siro tra le polemiche. Paradossalmente l’Udinese, che dall’arrivo di Tudor ha registrato una sola sconfitta contro la Roma, sembra essere più in forma della Lazio. Lo storico degli scontri tra le due squadre in Serie A vede 79 partite giocate, di cui 36 vinte dalla Lazio e 24 dall’Udinese, con 19 pareggi, 127 gol dei biancocelesti e 102 dei friulani. In casa, la Lazio ha conquistato 20 vittorie e perso 11 partite, con 8 pareggi. La prima partita disputata tra le due squadre in Serie A risale all’8 ottobre 1950, esattamente 69 anni fa, quando la Lazio si impose per 3 a 2 all’Olimpico. La prima vittoria dell’Udinese risale, invece, al 14 settembre 1952. L’Udinese non batte i biancocelesti in Serie A dal 25 settembre 2014, quando sconfisse gli avversari all’Olimpico di Roma per 0 a 1 grazie alla rete di Cyril Thereau. L’ultima vittoria della Lazio, invece, risale alla partita d’andata della sesta giornata di questo campionato, il 26 settembre 2018, quando la formazione allenata da Simone Inzaghi si è imposta su quella guidata da Julio Velazquez per 1 a 2, con i gol di Acerbi e Correa.