Aspettando la festa per lo scudetto, William Hill offre le sue Migliori Quote per la 32esima giornata di Serie A

L’assegnazione dello scudetto è ormai una formalità, ma le ultime sfide del massimo campionato italiano promettono ancora tante emozioni. La tre giorni valida per la trentaduesima giornata è alle porte e per l’occasione William Hill, in gioco dal 1934, offre le sue Migliori Quote e le immancabili Quote Maggiorate. Inoltre, il bookmaker regala il doppio dell’intrattenimento ai nuovi utenti che, grazie al codice ITA215, riceveranno 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Archiviata la settimana di coppe, la Serie A torna in campo con nuove partite che possono regalare preziosi punti sia in ottica Europa che salvezza. Si comincia sabato con il match che, sul campo della Spal, potrebbe far scattare la festa scudetto per la Juventus. A Ferrara i bianconeri, che schiereranno molte riserve, proveranno a chiudere il campionato con una vittoria (bancata a 2.10) o anche con un pareggio, fissato sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, a 3.00. In salita la strada per la formazione di casa, che però parte forte del doppio successo interno, miglior risultato mai raggiunto dal 1986. Se la Spal dovesse riuscire nell’incredibile impresa della vittoria, ogni euro puntato sarebbe moltiplicato per 4.33. Alle 18.00 è il turno della Roma, che non può perdere altri punti se vuole restare aggrappata alla sesta posizione e non cedere il passo ai cugini laziali. In casa contro l’Udinese i favori dei pronostici sono tutti per loro (1.44), mentre il successo friulano moltiplicherebbe ogni euro puntato per 7.50; il pareggio rimane un’opzione alta a 4.60. In serata luci a San Siro per il big match tra Milan e Lazio. I ragazzi di Gattuso sono a caccia dei rassicuranti tre punti, dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Attenzione allo storico, che mostra uno spaventoso scenario per i biancocelesti: in casa i rossoneri sono imbattuti contro l’undici laziale dal lontano 1989. Questa statistica potrebbe rendere il campo di Milano ancora meno amichevole per la formazione di Inzaghi. Il match si preannuncia infuocato e potrà offrire ricchi colpi di scena, visti anche i moltiplicatori molto vicini tra loro: 2.70 è la quota assegnata alla vittoria della formazione rossonera, mentre a 2.80 rincorre a breve distanza l’undici laziale; il pareggio triplica abbondantemente la posta (3.30). Per gli amanti delle Quote Maggiorate, imperdibile l’offerta relativa al bomber Krzysztof Piątek, sulla bacheca di William Hill come Primo Marcatore a quota 5.00.

L’anticipo delle 12.30 è tra Torino e Cagliari. Le quote pendono prepotentemente a favore della formazione granata (1.85), che in casa sta realizzando grandi imprese: i ragazzi di Mazzarri hanno ottenuto 18 degli ultimi 21 punti disponibili proprio sul campo domestico, facendo meglio che mai in una serie di sette gare. Gli avversari sardi hanno vinto lo scorso match in trasferta e non raggiungono due successi consecutivi in esterna da gennaio. Se questo match fosse quello giusto per infilare la seconda vittoria, il moltiplicatore da considerare sarebbe 5.00; il pareggio resta invece un’occasione intermedia da 3.40. Si prosegue con lo scontro tra Fiorentina e Bologna, con i precedenti tra le due formazioni che vedono i viola imbattuti dal 2013, a cui sono seguiti sette successi e due pareggi in nove sfide. I rossoblù, però, avranno bisogno di più punti possibili per cercare di allontanarsi dalla zona bassa della classifica: la loro vittoria è in vetrina a 4.60, mentre il probabile successo gigliato e il pareggio valgono 1.88 e 3.50 sulla vetrina di William Hill. Altro match caldo del weekend è il 72° derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Gli ultimi cinque incontri tra le due squadre liguri hanno sorriso maggiormente ai blucerchiati, che hanno vinto per tre volte e subito solo due pareggi. La Samp parte con i pronostici dalla sua (2.40), mentre segue a distanza il moltiplicatore associato al successo genoano (3.30); la X vale 3.20. Attenzione anche al derby emiliano tra Sassuolo e Parma, che permetterà al vincitore di considerarsi salvo. Il pareggio è un’opzione alta (3.75), ma comunque più abbordabile rispetto ai 5.25 offerti per il trionfo dei gialloblù. I tre punti in casa neroverde moltiplicano la posta per 1.72 e permetterebbero alla formazione di rimanere saldamente attaccata alla zona neutrale della classifica. L’ultimo match del pomeriggio si disputerà tra Chievo e Napoli. La sfida non dovrebbe impensierire troppo i partenopei, che partono da super favoriti con il moltiplicatore per il segno 2 a 1.32. Più complesso invece l’orizzonte che si apre davanti ai veronesi (11.00), ultimi in classifica; il pareggio, poco probabile, è offerto a 5.25. Occhi puntati sull’Inter in trasferta a Frosinone. La vittoria dei nerazzurri (1.57) rafforzerebbe il terzo posto dei meneghini, allontanandoli dai cugini milanisti e dall’Atalanta in ottica Champions League. I ciociari, invece, penultimi in classifica e con poche chance di riscatto, vedono il proprio successo moltiplicare per 6.50 la giocata; più probabile il segno X, sulla vetrina di William Hill a 3.90.

Il posticipo della trentaduesima giornata vede in campo Atalanta ed Empoli. I toscani saranno impegnati in una trasferta proibitiva contro la squadra del momento, che è in lotta con il Milan per il quarto posto. I bergamaschi sono i favoriti secondo il bookmaker inglese (1.35 per il segno 1), mentre sono più alte le quote riservate al pareggio e al successo empolese, rispettivamente fermate a 5.25 e 9.50. Improbabile un pareggio a reti inviolate, che farebbe invece la gioia dei tifosi più audaci, moltiplicando ogni euro per 17.00.