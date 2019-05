Addio De Rossi, i pensieri di Marchisio e Pirlo

Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione, questa è la notizia del giorno. Ultime due gare in giallorosso per il centrocampista. Tantissimi i calciatori, ex compagni e non, che hanno espresso un pensiero in merito.

Tra questi c’è Marchisio, ecco le sue parole su Instagram. “Qualcuno dice che è nella natura delle cose, quello che so è che anche quando il vento cessa o cambia direzione, alcune bandiere continuano a sventolare alte e orgogliose, perché l’amore che hanno dato e ricevuto e i legami che hanno creato, sono una forza inesauribile. Sei grande amico mio”.

Un altro ex Juve che ha condiviso l’esperienza in azzurro con De Rossi, e che insieme a lui ha vinto il Mondiale 2006, è Andrea Pirlo. Per lui “Un capitolo importante della tua vita si chiude.. non importa dove ma continua a giocare e a divertirti perché il calcio ha ancora bisogno di persone vere come te.. in bocca al lupo Dani”.