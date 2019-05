Per i media spagnoli, in questi giorni il Barcellona avrebbe dovuto ufficializzare l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax. Ma, non solo ciò non è avvenuto, il difensore ha anche “gelato” i blaugrana: “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno”, ha detto il giovane calciatore.

Il promettente gioiellino olandese prende tempo, le altre squadre continuano così a stare alla finestra pronte a partecipare ad un’eventuale asta, ma i catalani rimangono in pole.