Bancarotta, l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani Altieri: “non ero l’uomo del sindaco”

Alberto Altieri, l’ex vicepresidente dell’Asd Vigor Trani è ai domiciliari dal 17 maggio scorso nell’ambito di un’inchiesta della Procura tranese che ipotizza la distrazione di fondi dal Football Club Bari 1908 in favore della squadra di calcio locale, in cambio di appalti in città, adesso ha negato di essere l’uomo di fiducia del sindaco Amedeo Bottaro a Trani. Erano finite in manette anche l’ex patron del Bari calcio, Cosmo Antonio Giancaspro (l’unico in carcere); l’ex presidente della Vigor, Michele Amato, l’ex tesoriere Michele Bellomo ed Emanuele Mosconi. Contestati i reati di associazione a delinquere, autoriciclaggio, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e bancarotta.

L’interrogatorio è durato più di 4 ore, secondo l’accusa avrebbe assicurato “un costante collegamento tra il sodalizio e il sindaco Bottaro, del quale e’ uomo di fiducia”, ma soprattutto “interveniva sui dirigenti comunali perche’ provvedessero prontamente a liquidare in favore dell’Asd le fatture” e “concorreva nell’operazione finalizzata ad assicurare all’Asd l’affidamento temporaneo dello stadio comunale a condizioni migliorative rispetto all’originario bando”. Tutte le accuse sono state negate.