Il Bayern Monaco è campione di Germania: settimo titolo consecutivo tra festa e le lacrime di Ribery [FOTO]

Si è conclusa la Bundesliga, un campionato più equilibrato rispetto alle ultime stagioni e che si è decisa all’ultima giornata, merito del Borussia Dortmund che ha disputato una stagione molto importante, per i gialloneri inutile il successo per 0-2 sul campo del Monchengladbach. Tutto facile per il Bayern Monaco che dilaga contro il Francoforte, finisce con il netto risultato di 5-1. Apre le marcature Coman, al 50′ il Francoforte spaventa il Bayern con la rete di Haller poi i padroni di casa dilagano con Alaba, Sanches, Ribery e Robben, per il Bayern Monaco si tratta del settimo titolo consecutivo. Giornata importante anche per Ribery, lacrime per il francese per l’ultimo match con la maglia del Bayern Monaco, stesso discorso per Robben. Leverkusen e Lipsia in Champions League.