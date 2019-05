Berlusconi: “non riesco più a guardare le partite del Milan”, poi chiama Sacchi al Monza

“Il calcio di oggi non mi appassiona piu’, c’e’ troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, su Corriere Tv. Sulle voci di conferma di Gattuso: “Passiamo alla prossima domanda. Io ho detto piu’ volte che non sono assolutamente d’accordo con il modulo del Milan che tiene una sola punta. Suso e’ tenuto in meta’ campo sulla destra ma da li’ non puo’ che fare un cross che non e’ mai stato utilizzato dalla per fare un gol. Suso lo farei giocare o dietro le punte o come seconda punta: dal limite dell’area ha un tiro straordinario e puo’ fare passaggi all’altra punta. Il milan fa pochissimi tiri in porta e fa pochissimi gol. Anche per questo quando accendo la tv sul Milan dopo dieci minuti non riesco piu’ a continuare a guardarlo”. Ma ricomprerebbe il Milan? Il patron del Monza risponde: “No, oggi si sono problemi molto piu’ rilevanti per quanto riguarda l’Italia e l’Europa”.

“Io a Sacchi gli voglio bene e lui mi vuole bene. Gli ho detto: ‘Perche’ non dai un occhio al Monza? Arrigo Sacchi mi piacerebbe come direttore tecnico superiore, se ci sente gli dico: ‘Pensaci e decidi per il si'”.