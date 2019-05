Bologna-Napoli 3-2, le pagelle di CalcioWeb: super Santander [FOTO]

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Bologna-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso uno scoppiettante anticipo valido per la 38^ giornata del campionato di Serie A, vittoria per il Bologna trascinato da un grande Santander, autore di una doppietta. La squadra di Ancelotti chiude con una sconfitta, non bastano le reti messe a segno da Ghoulam e Mertens. In alto la fotogallery con le immagini del match.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 5.5, Danilo 6, Lyanco 6.5, Dijks 6.5; Dzemaili 7 (dall’83’ Destro s.v.), Pulgar 6.5, Soriano 5.5 (dall’83’ Svanberg s.v.); Orsolini 6, Santander 7.5, Palacio 7 (dall’86’ Krejci s.v.). All.: Mihajlovic.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis 5.5; Malcuit 5, Albiol 5, Luperto 4.5, Ghoulam 7; Verdi 5 (dal 64′ Callejon 6.5), Zielinski 6, Ruiz 6.5, Insigne 5 (dal 63′ Mertens 7); Younes 6.5 (dall’84’ Gaetano s.v.), Milik 5.5. All.: Ancelotti.