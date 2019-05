La Juventus ha scelto il sostituto di Andrea Barzagli, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Si tratta del difensore del Psg Marquinhos. Il centrale brasiliano ha un contratto fino al 2022 con i parigini ma tornerebbe volentieri in Italia, dopo l’esperienza con la Roma. Costato al Psg 30 milioni, Marquinhos ora ne vale almeno il doppio. Per meno di 60 milioni il Psg non si siede nemmeno a trattare. La Juventus ha in mente uno scambio con Pjanic, valutato non meno di 80 milioni. Marquinhos ha un ingaggio di 6,5 milioni e voglia di tornare in Serie A. La Juventus avrebbe già ottenuto il sì del calciatore. Ora si tratterà con il Psg, in attesa del nuovo allenatore.

