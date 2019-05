CALCIOMERCATO NAPOLI – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Adesso l’obiettivo è trovare l’intesa con l’Atalanta. Il club di Percassi sta valutando la situazione e l’eventuale sostituto potrebbe arrivare dalla Spal, stiamo parlando di Manuel Lazzari, l’Atalanta proverà ad accelerare già dai prossimi giorni.