Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che con una battuta sarcastica ha praticamente ironizzato sulla vittoria in Champions della Juventus.

Ma il patron azzurro, sempre per quanto riguarda i bianconeri, ha parlato anche della situazione relativa a Sarri oltre che al mercato della sua squadra. Ecco le sue parole.

“Consiglio ad Agnelli se Sarri va alla Juve? Questo non potrei mai dirlo perché non sono Agnelli che sa dove vuole andare ed è il miglior giudice possibile per scegliere il nuovo allenatore. E poi c’e’ il Milan, la Fiorentina, la Roma e forse anche la Lazio se Inzaghi dovesse andare al Milan o alla Juventus, se Sarri non dovesse muoversi da Londra. Io sono un monogamo e se trovassi un allenatore funzionale al processo di crescita lo terrei a vita. Ancelotti finora si è dimostrato un compagno di viaggio esemplare“.

“Di Lorenzo? E’ un validissimo acquisto. Ora dobbiamo trovare un grandissimo attaccante. Quagliarella è stato un atto d’amore e di simpatia per un napoletano che è dovuto scappare da Napoli per i fatti che sappiano. Una specie di formula di compensazione. Forse lunedì vi darò una bella notizia per l’estate...”.