E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C, il futuro è adesso sempre più incerto ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Nel frattempo come apprende l’Ansa è stata rigettata dalla Corta d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B avanzata nelle ultime ore dal Palermo proprio dopo la retrocessione del club rosanero in terza categoria.