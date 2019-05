Catanzaro, Noto squalificato 1 anno: il presidente sbotta

E’ arrivata una squalifica pesantissima nei confronti del presidente del Catanzaro, Floriano Noto, inibito fino a tutto il 30 giugno 2020, adesso ha deciso di uscire allo scoperto: “un provvedimento assolutamente sproporzionato rispetto all’accaduto. Pur ammettendo di aver agito in modo impulsivo, certo non violento come sembra evincersi dalla motivazione, mai avrei potuto immaginare di ricevere una sanzione del genere che, di fatto, mi estromette dalla guida della societa’ per un anno intero. Quasi fossi un delinquente della peggiore specie e non un imprenditore che, vivaddio, si e’ costruito negli anni un’immagine rispettata ovunque, a qualsiasi latitudine. E dopo aver metabolizzato quanto accaduto e aver riflettuto attentamente, ritengo che per il bene della Catanzaro calcistica, qualora non fosse preso in esame il ricorso che a giorni presenteremo avverso questa decisione ingiusta, debba rivedere la mia posizione e quella della mia famiglia”.

“Bisognera’ capire se il gruppo Noto potra’ ancora fare calcio senza essere penalizzato da questo ‘sistema’, o se bisognera’ profondere sempre piu’ energie perche’ siano rispettati i propri diritti e la dignita’ di una grande societa’ e di una intera citta’. Eppure ero convinto (ingenuo!) di poter contribuire a cambiare le sorti di questa terza categoria, anche alla luce del ruolo rivestito in seno al Consiglio di Lega, organo al quale ho partecipato a quasi tutte le riunioni con entusiasmo e proposte che mi sono sempre sembrate finalizzate alla crescita del movimento. Per quanto riguarda l’onorabilita’ della mia persona, offesa dalle insinuazioni calunniose relative al mio comportamento al termine della gara con la FeralpiSalo’, sapro’ difendermi nelle sedi opportune. Restiamo con la grande amarezza del risultato sportivo e di questa ‘coda’ che rappresenta una brutta pagina della mia pur breve esperienza nella Lega Pro ma fiduciosi nella difesa dell’avvocato Chiacchio che depositera’ il relativo ricorso” conclude il presidente del Catanzaro.