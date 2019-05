Il Celtic entra nella storia: vince la Coppa di Scozia e conquista il terzo “triplete” di fila

Il Celtic continua a dominare in lungo e in largo nel calcio scozzese. Dopo aver vinto quest’anno campionato e coppa di Lega, i biancoverdi hanno anche conquistato la Coppa nazionale con il successo per 2-1 sugli Hearts. E’ il terzo “triplete”.

La squadra di Edimburgo si porta in vantaggio al 53′ con Edwards, ma il Celltic ribalta il risultato con la doppietta di Edouard in gol al 62′ e all’82’. Per la prima volta nella storia del calcio scozzese, una squadra riesce a vincere le tre competizioni locali per tre anni consecutivi (2017, 2018 e 2019).