Cessione Sampdoria, rilancio flop di Vialli: intanto Ferrero incontra Giampaolo

CESSIONE SAMPDORIA – La Sampdoria è concentrata sulle ultime due giornate del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club blucerchiato. La situazione della Samp è seguita con grande interesse ma nonostante le voci degli ultimi mesi la svolta non è arrivata. Nelle ultime ore è arrivato il rilancio della cordata guidata da Vialli, secondo la rosea l’offerta non è stata giudicata all’altezza e lontana dalle richieste del presidente Ferrero. Discorso diverso per il fondo estero Aquilor, l’offerta non sarebbe lontana dai 130 milioni richiesti dalla Samp ma i tempi si preannunciano lunghi. La prossima settimana Ferrero incontrerà Giampaolo per programmare il futuro, l’intenzione della dirigenza è quella di avviare un nuovo progetto sportivo ma prima dovrà essere risolta la questione societaria.