Chelsea, “premio” per Sarri? Il siparietto con Lichtsteiner: “Più soldi? Lo spero…” [VIDEO]

Ad ogni vittoria corrisponde un premio, solitamente. Una coppa, se rimaniamo in ambito calcistico. Ma anche dell’altro, in certi casi. Un premio in denaro alla squadra, ad esempio. Stabilito successivamente e fuori dal contratto, giusto per stimolare a far meglio. O semplicemente un meritato rinnovo contrattuale con adeguamento.

Potrebbe essere stato questo il motivo del simpatico siparietto tra Sarri e Lichtsteiner alla fine del match tra Chelsea ed Arsenal. Potrebbe, però, perché è tutto opinabile. Lo svizzero si avvicina al tecnico italiano come per chiedergli, con un gesto eloquente, se adesso prenderà soldi. L’ex allenatore del Napoli risponde con un “Lo spero“. A cosa si riferissero nel dettaglio non si può sapere, come detto sopra l’ex calciatore della Juventus avrà forse scherzato con il trainer dei blues su un possibile “premio” ora che ha trionfato in Europa League. Presto lo scopriremo. In basso, il video.