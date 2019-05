Cina, primo gol con il Dalian per Hamsik: vince il Guangzhou di Cannavaro

Il campionato cinese continua a regalare grande spettacolo. Il Guangzhou Evergrande, allenato da Fabio Cannavaro ha vinto con il punteggio di 1-0 contro lo Shenzhen grazie alla rete in apertura di ripresa di Wei Shihao, la squadra adesso è terza in classifica a quota 25. Non è andato in gol Graziano Pellè ma successo casalingo anche per lo Shandong Luneng: 3-1 al Guangzhou R&F, in gol Fellaini, Gil e Hao Junmin, quarto posto in classifica con 20 punti.

Finalmente Marek Hamsik, prima rete nel campionato cinese per l’ex Napoli, 1-0 per il Dalian che ha superato lo Shanghai Shenhua, rete di testa per lo slovacco su corner battuto da Yannick Ferreira Carrasco. Seconda vittoria consecutiva per il Dalian e nono posto in classifica.