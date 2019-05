Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Juventus

LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA

Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo , grande amico ex compagno di squadra dello spagnolo, a fare il nome del forte calciatore ai dirigenti juventini. Sul capitano delle furie rosse sarebbe forte l’interesse anche di un club cinese oltre che di Manchester United e Liverpool. Ramos è sotto contratto con il Real fino al 2021 per un ingaggio da 12,5 milioni a stagione, con una clausola rescissoria di 800 milioni.

La bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus .

article

10319224

CalcioWeb

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, As rilancia: Ronaldo chiama Sergio Ramos alla Juve!

La bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo, grande amico ex compagno di squadra

https://www.calcioweb.eu/2019/05/clamorosa-indiscrezione-spagna-as-rilancia-ronaldo-chiama-sergio-ramos-juve/10319224/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2014/04/ramos-ronaldo.jpg

Cristiano Ronaldo,Real Madrid,Sergio Ramos

Calciomercato