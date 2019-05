Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter. A ufficializzarlo è il club nerazzurro. “Ad Antonio il più caloroso benvenuto nella grande famiglia nerazzurra”, scrive la società sul sito web. “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta”: così Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me – si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club nerazzurro -. Ho scelto l’Inter per la società, per la serietà e l’ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l’Inter dove merita”.

“Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano – gli fa eco il Presidente nerazzurro Steven Zhang -. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo”. Nel messaggio di presentazione sul sito dell’Inter si sottolinea come l’allenatore e il suo nuovo club siano “due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria”.