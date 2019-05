Conte vince la ‘battaglia’ con il Chelsea: risarcimento da oltre 10 milioni

In attesa di diventare ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter, il tecnico Antonio Conte ha vinto la battaglia legale con il Chelsea. Secondo quanto riporta il “Times” l’ex Ct della Nazionale ha avuto la meglio nella causa con il Blues che dovranno pagare 9 milioni di sterline (circa 10.2 milioni di euro) all’allenatore italiano come risarcimento dopo il licenziamento. Nel dettaglio l’esonero è arrivato al termine della seconda stagione per far posto a Maurizio Sarri, nonostante avesse ancora un anno di contratto e Abramovich e i suoi legali non intendevano pagare l’ultimo anno accusando l’italiano di presunte violazioni di regolamenti interni, in particolar modo per il caso Diego Costa che venne scaricato da Conte via sms, situazione che obbligò il Chelsea a cedere il calciatore.