Corsa Champions, tutto come previsto: Atalanta e Inter dentro, ma che fatica!

Si sono appena concluse le gare della 38^ ed ultima giornata, sanciti i verdetti per quanto riguarda Champions e salvezza, con il filo diretto Milano-Firenze vissuto intensamente per tutta la durata dei match.

Dopo 90 minuti incredibili ed emozionanti, però, tutto come previsto. A Inter e Atalanta servivano i tre punti per la qualificazione, e così è stato. Ma che fatica per entrambe. I bergamaschi vanno sotto ma chiudono sul pari all’intervallo e rimontano con Gomez e Pasalic, raggiungendo difatti un traguardo storico e meritatissimo. I nerazzurri di Spalletti soffrono contro un Empoli mai domo, capace di pareggiare con Traoré il vantaggio di Keità. Ma poco dopo Nainggolan ristabilisce il vantaggio prima di un “autopalo” di D’Ambrosio e delle grandi parate di Handanovic, per l’ennesima volta decisivo. Soprattutto suo il merito di questa qualificazione. Nel finale, annullato il vantaggio a Brozovic per un fallo di Dragowski che era arrivato sino all’area avversaria sugli sviluppi di un angolo. Ma non serve.

Così come non servono le vittorie a Milan e Roma. Rossoneri corsari a Ferrara per 2-3 con Kessié protagonista, ma dopo essersi fatti rimontare il doppio vantaggio. Di misura i giallorossi contro il Parma nella serata dell’addio a De Rossi.