“De Rossi al Torino?”, il presidente Cairo risponde così

“Se prenderei De Rossi al Torino? Sicuramente e’ stato un grande giocatore con grandi qualita’ umane, ma cerchiamo di puntare sulle qualita’ dei giovani. Non e’ in linea con quello che vogliamo fare adesso ma e’ un ragazzo eccezionale”. Sono le parole del presidente del Torino Urbano Cairo a margine del panel Awords organizzato a Roma dalla Lega di A, il numero uno granata ha quindi escluso De Rossi come possibile soluzione per il prossimo mercato del Torino.