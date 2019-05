Disordini tifosi Lazio-Polizia, Salvini: “Condanne esemplari, questa gente non metterà più piede allo stadio”

Prima della sfida di Coppa Italia ci sono stati disordini tra i tifosi della Lazio e la Polizia. E’ intervenuto sulla vicenda il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Ringrazio le migliaia di donne e uomini in divisa che stanno lavorando per la sicurezza della partita Lazio Atalanta. Auspico ci siano condanne esemplari per i pochi teppisti fermati fino ad ora con bombe carta, petardi, un coltello e fumogeni (con cui hanno dato fuoco a un’auto dei vigili). Questa gente non metterà più piede in uno stadio”.