Fallimento Ac Cesena, marchio all’asta per 770 mila euro [DETTAGLI]

Dopo il fallimento, la scorsa estate, dell’Associazione Calcio Cesena, il curatore Mauro Morelli ha disposto la vendita dei beni della società che militava in serie B. All’asta andranno beni mobili, immobili e, soprattutto, il simbolo del cavalluccio, tanto amato dai tifosi di calcio in riva al Savio. La base d’asta per lo storico marchio è di 770 mila euro, di molto superiore alle prime stime. La sede societaria di corso Sozzi va all’asta per 720 mila euro. Il prezzo di partenza per il lotto con varie attrezzature, tra cui due automezzi, arredi per spogliatoi, sala stampa e mobili da ufficio, tra stadio e centro sportivo, è invece di circa 26 mila euro. Per aggiudicarsi targhe, trofei, abbigliamento sportivo e altri articoli servirà pagare almeno 28.400 euro. Le buste con le offerte verranno aperte tra il 16 e il 18 di luglio.