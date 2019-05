Festa Bayern Monaco, delirio per il settimo titolo consecutivo [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

FESTA BAYERN MONACO – Il Bayern Monaco ha conquistato il settimo titolo consecutivo, un campionato importante per Ribery e compagni ma anche molto sofferto. Netto successo contro il Francoforte, finisce con il netto risultato di 5-1, la partita non è stata quasi mai in discussione. Al termine della partita grande festa in campo e sugli spalti ma anche lacrime per gli addii da parte di Ribery e Robben che lasciano il club dopo tanti anni. In alto ecco la fotogallery.