Ibrahimovic ci ricasca: prende l’avversario per il collo, due giornate di stop [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic ci ricasca. Beccato da un video, l’attaccante svedese è stato squalificato per due partite oltre ad aver ricevuto un’ammenda. Motivo? Afferra per il collo il portiere avversario Sean Johnson, poi cadono a terra entrambi. Giudicata condotta violenta da parte del comitato disciplinare della Lega, l’ex Manchester salterà le prossime due gare. Ecco di seguito il video.

Zlatan Ibrahimović has been suspended for two games for grabbing NYCFC goalkeeper Sean Johnson by the neck last weekend.@AlexiLalas breaks down the Darth-Vader-esque grab ⬇️ pic.twitter.com/pJaShvbW6l

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 18 maggio 2019