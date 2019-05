Inter, il momento della verità: le ultime, De Vrij stringe i denti, Politano a parte

Ha bisogno dell’ultima giornata, l’Inter, per agguantare la qualificazione in Champions. Battere l’Empoli e stare tranquilla, ma non sarà facile dal momento che ai toscani serve fare punti per salvarsi.

Nel frattempo i nerazzurri si preparano ad Appiano Gentile. La squadra ha iniziato in palestra con il riscaldamento, per poi proseguire con esercizi di rapidità in campo, seguiti da partitelle sia a campo ridotto che a campo più esteso. Ha lavorato in gruppo De Vrij che potrebbe anche indossare la maglia da titolare al fianco di Skriniar. Spalletti valuterà nelle prossime ore. Ha invece svolto differenziato Politano, alle prese con un fastidio alla caviglia. Tuttavia dovrebbe essere convocato e regolarmente in campo dall’inizio al fianco di Nainggolan e Perisic. In attacco solito ballottaggio tra Martinez e Icardi.