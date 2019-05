Juve, non c’è pace per Chiellini: il difensore si ferma ancora

Non c’è pace per Chiellini, che era da poco tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un po’ di settimane e in concomitanza del periodo più importante della stagione bianconera, coinciso con l’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax. Il difensore e capitano della Juventus si è fermato nuovamente: problema muscolare ad un polpaccio per lui.

Da valutare le sue condizioni, ma a questo punto salterà sicuramente la partita di domenica sera contro l’Atalanta, fresca di sconfitta in finale di Coppa Italia ma lanciatissima verso una storica qualificazione in Champions.