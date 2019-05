L’Aston Villa torna in Premier League: Terry batte Lampard

Stadio tutto esaurito quello di Wembley, presente anche il tifosissimo Principe Williams per festeggiare la promozione in Premier League dell’Aston Villa. Si è disputata la finale playoff, la squadra dei ‘Villans’, che ha in panchina come allenatore in seconda John Terry ha vinto con il risultato di 2-1 contro il Derby County allenato dall’ex compagno di squadra, ai tempi del Chelsea, Frank Lampard. A decidere la finale sono stati i gol di El Ghazi (44′ pt) e McGinn (14′ st), mentre per ‘Rams’ (i ‘Montoni’) ha segnato sul finire di tempo (36′ st) Marriott. Aston Villa nuovamente in Premier League dopo tre stagioni.