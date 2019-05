Lazio-Atalanta al veleno, Lotito a Inzaghi: “Ho mandato a fanculo Gasperini” [VIDEO]

Non si placano le polemiche dopo la finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prima le dure parole di Gasperini contro l’arbitro per non aver fischiato un fallo di mano di Bastos (già ammonito) nel primo tempo, poi un retroscena. Attraverso un video che circola in rete e pubblicato dalla moglie di Simone Inzaghi, infatti, emerge un brevissimo scambio di battute tra il presidente biancoceleste Lotito e il tecnico durante la festa per la vittoria della Coppa Italia.

Il primo dice al secondo: “Ho mandato a fanculo Gasperini“. L’altro risponde: “Hai fatto bene“. L’episodio si riferisce sicuramente ad una presunta discussione avuta tra il numero uno degli aquilotti e il tecnico dei bergamaschi in seguito alle parole di quest’ultimo. Ecco il video.