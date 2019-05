Malore Casillas, il portiere verso il ritiro: pronto un futuro da dirigente

MALORE CASILLAS – Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per Iker Casillas, il portiere è stato colpito da infarto ed adesso non tornerà più a giocare. Secondo quanto riporta “O Jogo” lo spagnolo appenderà i guantoni al chiodo. L’annuncio arriverà a breve e nel futuro di Casillas dovrebbe esserci un incarico da dirigente sempre al Porto come ha confermato il presidente dei Dragoes, Pinto da Costa: “Casillas ha un altro anno di contratto e desideriamo che resti con noi, e non solo per un’altra stagione. E’ uno dei nostri e ci sara’ sempre un posto per lui qui”.