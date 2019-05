Manduzkic salva la Juve, Atalanta ad un passo dalla Champions: finisce 1-1 [FOTO]

1 /42 GUARDA le altre FOTOGALLERY

1-1. Questo il risultato di Juventus-Atalanta. Sorrisi per tutti. I bianconeri per il saluto di Barzagli e Allegri, i nerazzurri per il vicinissimo traguardo Champions. Un gol per tempo: Ilicic nel primo tempo, Mandzukic nella ripresa.

La partita è piacevole. La prima occasione è per Ronaldo, che spreca un rigore in movimento sparando altissimo e fregato probabilmente dal rimbalzo. Poi esce fuori l’Atalanta, la solita Atalanta. Zapata crea scompiglio all’interno di una non impeccabile difesa bianconera, Szczesny ci deve mettere la pezza in più di una circostanza. Ma il gol ospite arriva lo stesso: pallone anche abbastanza lento messo in mezzo e che attraversa tutta l’area, i difensori della Juve dormono e Ilicic insacca indisturbato.

Copione simile a Juventus-Torino l’inizio della ripresa: la Juve ci prova mettendo tanti palloni in mezzo, ma l’Atalanta tiene. Ago della bilancia Mandzukic, che entra e salva la Juve. Spaccata fantastica del croato, al primo gol nel 2019, beffati Hateboer e Gollini. E finisce proprio come Juventus-Torino. Finale con l’espulsione a Bernardeschi. In alto la FOTOGALLERY del match.