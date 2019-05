Mondiale Under 20, clamoroso: Norvegia-Honduras 12-0, nove gol di Haland

Risultato clamoroso ai Mondiali Under 20, giornata da dimenticare per l’Honduras, storica invece per la Norvegia. Incredibile l’attaccante classe 2000 del Salisburg Erling Braut Haland che nel successo per 12-0 è andato in rete per ben 9 volte. Impresa destinata a rimanere nella storia, le reti sono state messe a segno al 7°, 20°, 36° (su rigore), 43°, 50°, 67°, 77°, 88° e 90°. La Norvegia chiude il girone C al terzo posto con 3 punti e ha grosse chance di essere ripescata tra le migliori terze, niente da fare per l’Honduras che è stato eliminato. Il girone è stato vinto dall’Uruguay a punteggio pieno dopo il 2-0 contro la Nuova Zelanda grazie alle reti di Nunez (40°) e Rodriguez (95°).