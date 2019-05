Napoli, De Laurentiis scatenato: le voci su Icardi, il futuro di Allegri e De Rossi

“Credo che non ci possa essere delusione per una società che è sempre in Europa da 10 anni a questa parte”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prima di Napoli-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Icardi? Era nelle nostre intenzioni tre anni fa. Oggi come oggi abbiamo Milik che è un grandissimo attaccante”, aggiunge a margine della Race for the Cure, a Roma. “Allegri? Credo che andrà al Bayern Monaco o al PSG. Credo che il Bayern sia la sede più corretta per uno come lui in modo tale che forse si potrà togliere la soddisfazione di vincere la Champions League tanto agognata“, dichiara ancora De Laurentiis. Infine sull’addio di De Rossi alla Roma, dice: “Lo prenderei subito. Anche con problemi fisici ed anagrafici è un uomo di sport e ha manifestato la sua voglia di fare l’allenatore”.