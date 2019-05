Napoli, il report dell’allenamento: differenziato per tre calciatori

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter di domenica sera al San Paolo per la 37esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio con l’ausilio di ostacoli. Successivamente lavoro tecnico tattico. Di seguito partitella a campo ridotto. Chiusura con svolgimento di gioco e conclusioni in porta. Diawara ha svolto allenamento completo con il gruppo. Differenziato per Insigne, Ounas e Maksimovic.