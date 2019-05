Neymar, momento nero: niente fascia in Coppa America, andrà a Dani Alves

Momento nero per l’asso brasiliano del Paris Saint Germain Neymar. L’ex Barcellona, infatti, non sarà il capitano della selezione verdeoro alla prossima Coppa America in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio. Nella prossima amichevole contro il Qatar del 5 giugno, ad indossare la fascia sarà l’ex Juve Dani Alves, che la terrà appunto al braccio per tutta la competizione.

Decisione, questa, assunta dal Ct Tite dopo il diverbio tra Neymar e uno spettatore durante la finale di Coppa di Francia persa contro il Renne lo scorso 27 aprile.