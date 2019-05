Panchina Milan, è testa a testa per il sostituto di Gattuso

PANCHINA MILAN – Clamoroso valzer di allenatori nel campionato di Serie A con le big pronte a cambiare in vista della prossima stagione. Novità non solo sulla Juventus ma anche sul Milan. La stagione del club rossonero non può essere considerata all’altezza ed i demeriti sono anche di Gennaro Gattuso, l’allenatore non è il principale responsabile ma ha le sue colpe. La squadra dal punto di vista tecnico non è irresistibile ma forse può essere considerata da quarto posto e la mancata qualificazione in Champions League sarebbe un fallimento che potrebbe portare ripercussioni anche per il futuro. Il rapporto tra il Milan e Gattuso è ormai agli sgoccioli, sarà addio anche in caso di quarto posto. E per il sostituto è testa a testa. Nonostante le smentite di Leonardo il nome più caldo al momento è quello di Eusebio Di Francesco, l’ex Roma rappresenta una soluzione interessante per la capacità di puntare sui giovani. L’alternativa porta a Simone Inzaghi, su CalcioWeb ne parliamo dal 4 aprile, il matrimonio con la Lazio potrebbe interrompersi.