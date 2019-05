Please wait...

PLAYOFF SERIE C

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Gare di andata il 29 maggio, ritorno il 2 giugno. In basso il programma completo.

Playoff Serie C, date e orari dei quarti di finale

La Lega Pro ha ufficializzato le date e gli orari dei quarti di finale dei Playoff di Serie C. Gare di andata il 29 maggio, ritorno il 2 giugno. In basso il programma completo. PLAYOFF SERIE C ANDATA 29 MAGGIO ORE 20,30 IMOLESE-PIACENZA FERALPISALO’-TRIESTINA CATANIA-TRAPANI AREZZO-PISA RITORNO 2 GIUGNO ORE 20,30 PIACENZA-IMOLESE TRIESTINA-FERALPISALO’ TRAPANI-CATANIA PISA-AREZZO

